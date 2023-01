Arresto Messina Denaro | il generale Angelosanto | «Mesi di verifiche ma solo oggi abbiamo avuto la conferma che era lui» – La diretta

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 gennaio 2023), 16 gennaio, il boss Matteoè stato arrestato dai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, coordinati dalla Procura di Palermo. Una cattura che pone fine a 30 anni di latitanza per il mafioso siciliano ai vertici di Cosa nostra, considerato uno dei criminali più pericolosi al mondo. «catturato l’ultimo stragista per i crimini avvenuti tra il 1992 e il 1993, era un debito che la Repubblica aveva nei confronti delle vittime di quegli anni. Per noi questa cosa ha un’importanza che prescinde da tutte le altre», ha esordito il Procuratore De Lucia, in conferenza stampa dal Comando Legione Carabinieri «Sicilia» di Palermo. Le indagini «Il lavoro è stato caratterizzato da rapidità, riservatezza. Nel breve volgere di poche settimane ci ha consentito di ...