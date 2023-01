Arresto Messina Denaro | Giorgia Meloni a Palermo | «Questo diventi il giorno dedicato a chi combatte la mafia» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Subito dopo l’di Matteoil presidente del Consiglioe il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano hanno raggiunto. «è un colpo duro alla criminalità organizzata. È una giornata storica, undi festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano», ha dichiarato la premier ai giornalisti. Per poi promettere: «Ci sono persone che sacrificano tutta la loro esistenza alla lotta alla: mi piace pensare chepossa essere ilin cui viene celebrato il lavoro di questi uomini e di queste donne, ed è una proposta che ...