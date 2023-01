Arresto Matteo Messina Denaro | Schillaci | “Di colpo è diventato il Far West”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In mattina ha fatto il giro del mondo la notizia dell’di, dopo trent’anni di latitanza, da parte dei carabinieri del Ros. L’operazione è avvenuta alla clinica “La Maddalena” di Palermo. Tra le persone che hanno assistito in diretta all’c’era anche l’ex calciatore Totò, che a La Repubblica ha raccontato: “Stavo aspettando di entrare, dopodiché ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati. Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma diil Far“. SportFace.

Agenzia ANSA

... Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'diMessina Denaro, ...I particolari sull'del bossMessina Denaro verranno forniti in una conferenza stampa della Procura di Palermo e del Ros dell'Arma nella caserma della Legione dei carabinieri di Palermo. Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Schillaci, ex attaccante della Nazionale e della Juventus, era appena entrato in clinica: il racconto degli attimi dell'arresto di Messina Denaro ...Paolo Guido, il pm originario di Cosenza, dopo l'arresto era visibilmente commosso. Lunghissimo l'abbraccio in Procura con i vertici del Ros ...