Arresto Matteo Messina Denaro | Meloni | “Una grande vittoria dello Stato”

(Di lunedì 16 gennaio 2023): “Unache dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia” È una giornata storica, l’ultimoboss di Palermo,arrenella clinica “La Maddalena” di Palermo, dove era ricoverato, da almeno un anno, con il nome falso “Andrea Bonafede”. Probabilmente era ricoverato per l’esigenza di cure, lo dice il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto dopo l’. L’diarriva a trent’anni dall’di Riina, che fu catturato il 15 gennaio del ...

Agenzia ANSA

L'diMessina Denaro da parte dei Carabinieri del Ros pone fine a una latitanza durata quasi trent'anni , con il boss mafioso che in precedenza diverse volte era riuscito a sfuggire ...- Fonti della clinica riferiscono che il boss abbia tentato di eludere l'nascondendosi in un bar, non è chiaro se fosse quello interno della struttura ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Sicilia – Arrivano le prime reazioni alla notizia dell’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Da Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani parla di un grande ...Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros. Il boss [mafioso](https://www.vanityfair.it/topic/mafia){: target="_blank"} ha passato 30 anni da ...