Arresto Matteo Messina Denaro | l’annuncio dei Ros

Il patrimonio stellare ora confiscato Il compito di procedere con la stima esatta del patrimonio diMessina Denaro spetta, ora, ai Carabinieri del Ros. Dopo l'potranno risalire ai ...Il superlatitante, ricercato da trenta anni, era alleato con Totò Riina e Bernardo Provenzano. Castelvetrano era il suo feudo, ma aveva legami anche con le famiglie mafiose di ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Dalla premier Giorgia Meloni al presidente Sergio Mattarella. Le congratulazioni in seguito alla cattura del superlatitante. Un coro che si alza dalla maggioranza, dall'opposizione e da Bruxelles ...L’esultanza di Palermo per l’arresto di Matteo Messina Denaro, applausi e abbracci per i carabinieri Questi gesti di affetto “sono per noi un segnale importante" ha dichiarato il Procuratore di Palerm ...