Arresto Matteo Messina Denaro | il video del boss scortato dai carabinieri

(Di lunedì 16 gennaio 2023) - Fonti della clinica riferiscono che ilabbia tentato di eludere l'nascondendosi in un bar, non è chiaro se fosse quello interno della struttura ...

Agenzia ANSA

L'diMessina Denaro da parte dei Carabinieri del Ros pone fine a una latitanza durata quasi trent'anni , con il boss mafioso che in precedenza diverse volte era riuscito a sfuggire ...- Fonti della clinica riferiscono che il boss abbia tentato di eludere l'nascondendosi in un bar, non è chiaro se fosse quello interno della struttura ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordina ...“Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, appena appresa la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro, al ...