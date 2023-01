Arresto Matteo Messina Denaro | Casu Pd | Splendida notizia per la Repubblica

Agenzia ANSA

- Fonti della clinica riferiscono che il boss abbia tentato di eludere l'nascondendosi in un bar, non è chiaro se fosse quello interno della struttura ...Dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato dai carabinieri del Ros il boss mafiosoMessina Denaro. Colpo storico contro la mafia. Tutto quello che c'è da sapere in diretta. ...blitz e l'... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca PALERMO - È stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove era in cura da oltre un anno: finisce oggi, lunedì 16 gennaio, ...La biografia e il patrimonio di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso numero uno di Casa Nostra che è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza.