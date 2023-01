Arrestato Messina Denaro | Meloni | Grande vittoria dello Stato

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Unache dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”. Così il Presidente del Consiglio Giorgiacommenta la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro. “All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina – ricorda la premier – un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.