Arrestato Matteo Messina Denaro | la Rai cambia la programmazione di oggi

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tg1 Edizione Straordinaria Dopo 30 anni di latitanza, è statoquesta mattina, il noto mafioso di Cosa Nostra, fermato e catturato in una clinica di Palermo dove era in cura. Quella di– lunedì 16 gennaio 2023 – è una data storica che impone alla Rai unadedicata. Oltre all’edizione straordinaria mattutina del Tg1, in onda in diretta a braccetto con TgR Sicilia, Rai 1 concentra le trasmissioni della giornata sull’arresto dila regolare. In particolare, questa sera – dopo la fiction Il Nostro Generale – al posto di Cronache Criminali andrà in onda uno speciale a cura del Tg1 sull’operazione che ha ...