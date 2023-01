Arrestato Matteo Messina Denaro | la notizia scombina la programmazione tv | dai Tg a ' Il nostro Generale' cosa salta e cosa resta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dai Rai a La7: i cambi Unomattina su Rai1 ha dato il flash attraverso Antonia Varini, poco dopo, alle 9:35 il Tg1 è intervenuto in edizione straordinaria per 25 minuti, sino alle ore 10. Poi la linea ...

Agenzia ANSA

Anche El Pais mette la notiza al centro con una foto dove i carabinieri mostrano l'identikit: 'Messina, il boss mafioso più ricercato d'Italia' è il titolo.Messina Denaro, ...Il primo dei superlatitanti è caduto. A Palermo, il Ros haMessina Denaro , il boss mafioso in fuga da 30 anni. Era il nome in cima alla lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del 'programma speciale di ricerca' del gruppo ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro arrestato in una clinica privata: la pagina Google della struttura invasa dalle recensioni negative e ironiche sull'accaduto.Matteo Messina Denaro è stato arrestato a Palermo in un clinica dove si era recato per sottoporsi ad alcune terapie. “Questo dimostra che ha continuato a insistere sul territorio, dal quale questi ...