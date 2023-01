Arrestato Matteo Messina Denaro | il nome falso e la cattura ' Non ha opposto resistenza'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'arresto del super boss di Cosa Nostra in una clinica privata di Palermo, centro d'eccellenza per le cure oncologiche. Trasferito in un carcere di massima ...

Agenzia ANSA

Oggi, 16 gennaio , il bossMessina Denaro è statodai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, coordinati dalla Procura di Palermo. Una cattura che pone fine a 30 anni di ...L'arresto del super boss di Cosa Nostra in una clinica privata di Palermo, centro d'eccellenza per le cure oncologiche. Trasferito in un carcere di massima ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, il procuratore De Lucia: 'Catturato l'ultimo stragista' - Cronaca Palermo, 16 gen. (askanews) - Scene di festa e di sollievo nelle strade di Palermo dopo l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, nome ...Ha fatto qualcosa di disumano”, ha dichiarato Di Matteo a LaPresse. “Speravamo in questa conclusione, c’è voluto del tempo ma lo Stato ha dimostrato di essere presente. È contenta della notizia, ma il ...