Arrestato Matteo Messina Denaro | il boss preso a Palermo dopo 30 anni di latitanza

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È stato30diilmafioso: i carabinieri del Ros lo hannoall’interno di una clinica privata di. L’inchiesta che ha portato alla cattura è stata coordinata dal procuratore di, Maurizio de Lucia, e dal procuratore aggiunto, Paolo Guido. Secondo quanto riferito dal comandante dei Ros Pasquale Angelosanto, ilsi trovava nella struttura per “sottoporsi a terapie”: alle 9.35 è stato caricato su un furgone nero e portato via tra gli applausi della gente. Capomafia di Castelvetrano (Trapani), era latitante dall’estate del 1993, in seguito alle stragi che bagnarono di sangue Roma, Milano e Firenze: deve ...