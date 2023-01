Arrestato Matteo Messina Denaro | il boss latitante dal 1993 era in clinica a Palermo LIVE

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I Carabinieri del Ros hanno posto fine a una latitanza che durava da 30 anni. È stato, senza opporre resistenza, in unaprivata del capoluogo siciliano, dove era stato operato in passato, sotto falso nome, e dove doveva sottoporsi ad alcune terapie. Ilha tentato la fuga allontanandosi ancora una volta ma arrivato in un bar è stato catturato. Meloni: "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia"

Agenzia ANSA

Il capo indiscusso di Cosa Nostra,Messina Denaro, è stato. Si trovava in una clinica privata a Palermo quando sono scattate le manette ai polsi dopo trent'anni di latitanza. Più ...Il superlatitante, ricercato da trenta anni, era alleato con Totò Riina e Bernardo Provenzano. Castelvetrano era il suo feudo, ma aveva legami anche con le famiglie mafiose di ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Dalla premier Giorgia Meloni al presidente Sergio Mattarella. Le congratulazioni in seguito alla cattura del superlatitante. Un coro che si alza dalla maggioranza, dall'opposizione e da Bruxelles ...L’esultanza di Palermo per l’arresto di Matteo Messina Denaro, applausi e abbracci per i carabinieri Questi gesti di affetto “sono per noi un segnale importante" ha dichiarato il Procuratore di Palerm ...