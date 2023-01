Arrestato Matteo Messina Denaro | il boss della mafia latitante da 30 anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilmafiosoè statodai carabinieri del Ros. Dopo 30di latitanza. Il capodi Castelvetrano si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo per essere sottoposto a terapie. L’inchiesta, come apprende l’Ansa, è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia ANSA

