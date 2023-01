Arrestato Matteo Messina Denaro | dopo 30 anni di latitanza E’ accusato anche della strage dei Georgofili | a Firenze

Agenzia ANSA

Oltre a quelli per le bombe del Continente, ha avuto il carcere a vita per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di, figlio del pentito rapito da un commando di Cosa nostra. Messina Denaro, Meloni: "Grande vittoria dello Stato" Da Mattarella a Meloni, da Piantedosi a Salvini. Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro, il famoso boss mafioso siciliano, è stato arrestato oggi in un'operazione di polizia coordinata tra le forze dell'ordine italiane e internazionali. Messina Denaro è stato condannato. Nel 1993 prese in affitto una villa in Versilia. Da allora è stato il latitante più ricercato. Oggi l'arresto in una clinica di Palermo.