Arrestato Matteo Messina Denaro | dopo 30 anni di latitanza

- - > . Il boss mafiosoMessina Denaro è statodai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza . L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Trapani) è stata coordinata dal ...- Alessandra Sardoni legge in diretta l'ANSA che annuncia l'arresto del super boss latitanteMessina ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Il super latitante boss di mafia Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo. L’inchiesta che ha portato alla cattura del c ...Dopo 30 anni di latitanza è stata arrestato il boss della mafia Matteo Messina Denaro. Il capomafia di Castelvetrano (Tp) è stato catturato dai carabinieri. “Arrestato Matteo Messina Denaro!