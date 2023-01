(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Oggi 16 gennaio 2023 i Carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo hanno tratto in arresto il latitanteall’interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche”. Lo afferma all’AGI il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros. L’arresto diè avvenuto a 30 anni esatti da quello di Totò Riina, che fu catturato il 15 gennaio del 1993, sempre a Palermo. Quel giorno si era appena insediato a capo della Procura di Palermo Giancarlo Caselli, e la notizia arrivò proprio mentre il magistrato stava incontrando i giornalisti a Palazzo di giustizia per un saluto. É ...

Agenzia ANSA

La latitanza diMessina Denaro è terminata. Dopo 30 anni, il boss mafioso è statodai carabinieri del Ros, all'interno di una clinica privata di Palermo, dove si era recato "per sottoporsi a terapie".Il ministro della Difesa dopo la cattura del capo di Cosa Nostra: 'Grazie alle persone che lavorano in silenzio per difendere la giustizia'. Salvini: 'Emozione ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Dopo trent’anni di latitanza, è stato arrestato a Palermo la primula nera di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Il boss è stato scovato dal Ros dei carabinieri alla clinica palermitana “La Maddalena” ...«Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia»: così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro dopo 30 ...