(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il boss mafiosoè statomentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo. Latitante da 30 anni,è statoa 30 anni esatti dall’arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. ”Oggi i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hannoil latitanteall’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche”. Ad affermarlo il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto. “! Complimenti alle forze dell’ordine, alla ...

La latitanza diMessina Denaro è terminata. Dopo 30 anni, il boss mafioso è statodai carabinieri del Ros, all'interno di una clinica privata di Palermo, dove si era recato "per sottoporsi a terapie".Il capo di Cosa Nostra era latitante da 30 anni: ANSA dice che al momento dell'arresto si trovava in una clinica privata di ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro è stato arrestato la mattina di lunedì 16 gennaio, dopo 30 anni di latitanza, in una clinica privata di Palermo. Il 60enne si era reso irreperibile dal 1993. Figlio del vecchio c