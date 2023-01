Agenzia ANSA

Messina Denaro,il boss latitante da 30 anni: era in cura in una clinica da un anno Chi è il boss di Cosa Nostra: le stragi, Falcone e Borsellino, e quel bambino sciolto nell'acido ...Tra i primi a commentare l'arresto del superboss il ministro della Difesa Guido Crosetto : 'Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro, il famoso boss mafioso siciliano, è stato arrestato oggi in un’operazione di polizia coordinata tra le forze dell’ordine italiane e internazionali. Messina Denaro è stato condan ...Nel 1993 prese in affitto una villa in Versilia. Da allora è stato il latitante più ricercato. Oggi l'arresto in una clinica di Palermo ...