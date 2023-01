Arrestato il superboss Matteo Messina Denaro Meloni | grande vittoria dello Stato contro la mafia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il boss mafiosomentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo. “Oggi i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Legione Sicilia – ha detto il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto – nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Palermo, hannoil latitanteall’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche”. Era latitante dal 1993 Figlio del vecchio capodi Castelvetrano (Tp) Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina,...

Messina Denaro, le reazioni Tra i primi a commentare l'arresto delil ministro della Difesa Guido Crosetto : 'Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, ...Il capo dei capi di Cosa Nostra era in una clinica privata di Palermo. I carabinieri del Ros hanno fatto irruzione e con un blitz hannoMatteo Messina Denaro, ilera l'uomo più ricercato d'Italia da 30 anni. Da quando nell'estate del 1993, in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi ... Arrestato Matteo Messina Denaro, il boss della Mafia “era in una clinica privata a Palermo” Matteo Messina Denaro è stato arrestato all’interno di una clinica privata di Palermo. Ad eseguirlo i carabinieri del ROS. L’inchiesta della procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Luc ...La prima rossa di Cosa nostra è finalmente in manette. “Dopo trent’anni di latitanza è finito in manette il superboss ...