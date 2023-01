Arrestato il boss superlatitante Matteo Messina Denaro | considerato il capo di Cosa Nostra Ricercato da 30 anni | era in una clinica privata di Palermo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilmafioso è statomentre era in day hospital allaMaddalena di«per sottoporsi a delle terapie cliniche». Il vicepremier Salvini: «Bella giornata per Italia»

Nel 1993 prese in affitto una villa in Versilia. Da allora è stato il latitante più ricercato. Oggi l'arresto in una clinica di Palermo ...Il capomafia trapanese Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo ...