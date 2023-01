Arrestato il boss Matteo Messina Denaro | era latitante da 30 anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA – . La premier Giorgia Meloni parla di “una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All’indomani dell’versario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Polizia di Cagliari sgomina banda mafiosa di nigeriani News in breve del 16 ottobre 2020: cronaca di oggi Salvini plaude all’operazione contro la mafia nigeriana Conte boccia il discorso programmatico della Meloni: “Oltre un’ora di vuota retorica” Ndrangheta, vasta operazione di Polizia: oltre 100 arresti in tutta Italia Caporalato tra Calabria e Basilicata, sgominata rete: 15 arresti

