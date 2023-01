Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro | era latitante da 30 anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il, detto “U Siccu”, è statodai carabinieri del Ros, dopo 30di latitanza. Ai vertici di Cosa nostra, era considerato tra i più pericolosi e ricercati al mondo. Come appreso da ANSA, l’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. È Vi raccomandiamo... Per Rita Atria, che si suicidò a 17dopo la morte di Paolo Borsellino La storia di Rita Atria, che si ribellò alla mafia: dopo la strage di via D'Amelio si tolse la vita, ma la sua unica colpa era quella di essere na... ...

