Armi e addestramento occidentale per far vincere l’Ucraina

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’attacco missilistico sulla città di Dnipro ha causato 35 morti, rinnovando le richieste ucraine di ricevere ulteriori sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, Mosca e Kiev continuano a contendersi l’area circostante la cittadina di Soledar. La zona è interessata da scontri da diversi mesi, soprattutto per l’assalto russo contro Bakhmut, capoluogo regionale strategico per il controllo del Donetsk. E al centro della guerra informativa, con entrambi gli schieramenti che sostengono di avere ottenuto successi. Il recente annuncio di Mosca di aver conquistato Soledar è stato smentito da Kiev che sostiene che la 46esima brigata d’assalto aerea stia ancora operando nell’area. Il contesto Come già raccontato da Formiche.net, la Federazione ha intensificato gli attacchi nell’area di Bakhmut negli ultimi giorni, cercando di conquistare siti di scarso valore strategico, ma di grande importanza ...

