Armani racconta un uomo sofisticato ed elegante per il prossimo Autunno Inverno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Life&People.it C’è tutta la sobrietà, il rigore e l’eleganza di Milano nella sfilata di2023 presentata alla Milano Fashion Week maschile. Un défilé di straordinaria raffinatezza quello confezionato da Re Giorgio, come sempre impeccabile nel sposare il suo stile ormai consolidato non rinunciando anche ai trend del momento. Dagli atri milanese nasce la bellezza Ebbene sì. La main inspiration di questa collezione sono stati i suggestivi atri dei palazzi nobiliari meneghini, spazi impreziositi da geometrie schematiche e discrete, giardini nascosti e marmi pregiati. Un immaginario tradotto in abiti con tessuti preziosi come alpaca, cashmere e drapperia di nuova concezione. Un tipo di ispirazione arrivata naturalmente, come spiegato dallo stessoalla stampa «Torna Milano – ha detto lo ...

MF Fashion

Scopriamo tutto su di lei! In passerella per mostri sacri della moda come, Biagiotti, Gai Mattiolo, poi in televisione dopo l'esperienza del trionfo al concorso Elite Model Look . Eletta come ......è stato il modello Fabio Mancini - noto per essere stato uno dei modelli di punta di Giorgio... "Ho iniziato a dipingere in Algeria -Massinissa alla nostra redazione - , ho studiato ... Giorgio Armani: «La mia voglia di volare» - MFFashion.com Proprio come l’arrivo dello stilista, da giovane, nel capoluogo lombardo: “Mi pareva troppo grande, andavo in giro per le strade e mi sentivo perso e ...La passerella riporta i marmi della città meneghina, il bianco e il grigio venato, ma anche il rosa e il verde. È qui che prende vita il nuovo capitolo di Giorgio Armani autunno inverno 2023 2024, com ...