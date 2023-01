Il Sannio Quotidiano

Ad affermarlo in una nota è Gianni Vittorio, Adal convegno 'Utilities e digitalizzazione' organizzato oggi a Milano da Fondazione Utilitatis in collaborazione con Agici, Finanza d'...'Siamo soddisfatti dell'esito della gara e della avvenuta stipula del contratto' sottolinea l' Amministratore Delegato e Direttore Generale diGianni Vittorio'che testimoniano la bontà ... Armani: ‘Iren investe 600 mln in pura digitalizzazione’ (Adnkronos) – Nell’ambito del piano industriale Iren2030 che prevede circa 13 miliardi di euro di investimenti, Iren dedica alla digitalizzazione pura 600 milioni di euro, metà dei quali concentrati s ...Armani (Iren): "La digitalizzazione nella filiera dei rifiuti consente un utilizzo più intelligente delle attrezzature a vantaggio di una più equa tariffazione" ...