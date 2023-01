Luce

Nemmeno il tempo di insediarsi e ha già dettato chiaramente la sua linea conservatrice: in uno dei suoi primi atti ...Solo poche ore dopo la cerimonia di insediamento alla poltrona di governatore dell', la repubblicanaSanders ha messo al bando la parola 'Latinx' negli atti ufficiali dello stato. Si tratta di un termine di genere neutro e un neologismo che si riferisce alle persone di ... Arkansas, Sarah Sanders vieta l'uso del termine genderless "Latinx" nei documenti statali - Luce As Gov. Sarah Huckabee Sanders takes office, she faces a climate of uncertainty, including the continued fallout from a global pandemic and the resulting economic impacts.Gaetz says Trump needs a female running mate, theorizing that Trump won in 2016 because "a whole lot of women who didn't like him voted for him." ...