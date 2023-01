Antonino Spinalbese si sfoga e mette in guardia una Vippona

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Come ben sappiamo,è stato distante dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 negli ultimi giorni a causa di alcuni accertamenti medici che lo hanno costretto in ospedale. Il concorrente ha fatto nuovamente – e ufficialmente – il suo ingresso all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, durante il pomeriggio di sabato 14 gennaio, riabbracciando tutti i suoi coinquilini. L’hair stylist ha, poi, subito colto l’occasione per confrontarsi con diversi vipponi della casa con i quali ha commentato le varie dinamiche e gli episodi accaduti tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. E, mentre siva con una gieffina, ha cercato dirla inin merito alle ‘mosse’ che starebbendo in atto una loro coinquilina. Ecco di chi parliamo e cosa ...