Antitrust | istruttorie e ispezioni per Eni | Esso | Ip | Kuwait Petroleum Italia e Tamoil

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'ha reso noto di aver avviatoconnei confronti di Eni,, IP,. Questo perchè sarebbero state riscontrate irregolarità per l'applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato, nonché per l'omessa comunicazione dei prezzi dei carburanti al portale 'Osservaprezzi carburanti' L'articolo proviene da Firenze Post.

Roma . Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia (a cui si riferisce il marchio Q8), e Tamoil: sono queste le società nel mirino dell' Antistrust che ha avviatocon ispezioni, dopo aver riscontrato delle irregolarità per l'applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato , nonché per l' omessa comunicazione dei prezzi dei ...L'ha avviato lein quanto 'la documentazione e i dati trasmessi dalla GdF farebbero emergere da parte delle compagnie petrolifere condotte riconducibili alla omessa diligenza ...Le irregolarità riguardano l’applicazione di un prezzo diverso da quello pubblicizzato e l’omessa comunicazione dei prezzi praticati ...Dopo gli ultimi ritocchi, il decreto trasparenza per contrastare il caro carburanti è entrato in vigore definendo una serie di misure, tra le quali l'obbligo per i gestori di esporre nei distributori ...