Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 13 gennaio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it., ladi16Yilmaz e la dottoressa Mujgan sembrano volersi molto bene e tutti gioiscono per loro. Nonostante ciò, Yilmaz non può perdonare ...

AmaraTurche: Ercument assale Gulten... Il nuovo arrivato è fortemente attratto da Gulten , la quale, però, non ricambia il suo interesse. Gulten tenta di tenere l'Akman a bada, ...L'Akkaya è categorico: L'odio che c'è tra lui e Demir non cesserà mai !Amara: Yilmaz rischia di morire... Demir ha sparato ad Yilmaz sotto agli occhi di Mujgan , la quale ha ... Terra amara, le trame dal 16 al 21 gennaio 2023