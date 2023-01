Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 16 gennaio

(Di lunedì 16 gennaio 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 162023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Veronica torna ala lavorare e anche Palma è incerta di una nuova occupazione. Pertico propone a Clara una gara dal montepremi imperante, ma don Saverio si mette di mezzo. Vittorio ha vinto un premio con la sua campagna pubblicitaria, ma non vuole andare a ritirarlo.Il: ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Scopriamo tutte ledell'episodio di oggi domenica 15 gennaio 2023, in onda, come ... "Al Zuc" di Valentino, "Trattoria Al" di Federica e "San Michele" di Giuseppe. Dopo l'...Ildelle Signore: Veronica torna alLe vacanze di Natale hanno portato Ezio e Veronica a scontrarsi di nuovo e stavolta per colpa di una decisione della Zanatta . La ... “Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: vincitori e vinti Il paradiso delle signore anticipazioni, Adelaide e l'offerta che non si può rifiutare: ecco cosa succede nelle prossime puntate.In gara in questo episodio ci sono “Casa della Contadinanza” di Marco, “Ristorante Al Zuc” di Valentino, “Trattoria Al Paradiso” di Federica e “Ristorante San Michele” di Giuseppe ...