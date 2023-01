Ansia a Torino per Lukic | Cosa Successo?

(Di lunedì 16 gennaio 2023)– Una notizia che preoccupa non poco i tifosi granata: Sasaè stato sottoposto a una risonanza magnetica, e si sottoporrà ad altri esami più approfonditi per capire se il guaio che lo ha costretto a uscire alla fine del primo tempo della partita con lo Spezia è un semplice affaticamento muscolare o una lesione. Una possibilità che metterebbe il giocatore fuori per un lungo periodo, e che ha creato un’atmosfera di grande apprensione nell’ambiente granata., infatti, stava attraversando un periodo di forma eccellente, a parte la partita con lo Spezia, dove tutti hanno deluso. La migliore delle ipotesi prevede che non possa recuperare in tempo per la trasferta di Firenze. Domani la ripresa degli allenamenti, con Schuurs che si allenerà a parte a causa di un trauma contusivo al fianco rimediato contro lo Spezia. Un ...

Sportitalia

... la produzione inizierà nello stabilimento di(là dove un tempo sorgeva la Olivetti) già ... Le nostre tecnologie avanzate 100in5 aiuteranno a superare 'l'da ricarica', che attualmente ...Il vice Immobile L'infortunio di Immobile non fa altro che far alzare il livello d'per la ... Calda anche la pista che porta a Sanabria ('96) del. Per arrivare alla punta sudamericana serve ... Torino, ansia per Lukic: si teme un lungo stop Il Torino è in ansia per Sasa Lukic. Come scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, si teme una lesione e quindi un lungo stop per il centrocampista infortunatosi ieri ...CALCIOMERCATO LAZIO: Prima le cessioni poi si penserà a Luca Pellegrini ed al vice Immobile - LA SITUAZIONE - Noi Biancocelesti ...