Anna Oxa prende una decisione prima del Festival di Sanremo 2023 | ecco quale

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A un passo dall’inizio deldiOxa ha preso unamolto importante. Lo staff che gestisce i suoi account social, infatti, ha annunciato su Facebook che la cantante non rilascerà alcuna intervista nei giorni antecedenti la messa in onda della competizione canora di Rai 1. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto e quali sono i motivi. L’annuncio dello staff diOxa a un passo daldiDopo l’episodio che si è verificato a La Vita in Diretta, in cuiOxa è stata presa di mira per non aver risposto alla domanda dell’inviata GiovCivitillo, lo staff della cantate ha diramato un annuncio ufficiale. Nello specifico, mediante un post pubblicato ...