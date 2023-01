Angela Celentano potrebbe essere in Turchia | la Gip chiede di indagare

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nuovo colpo di scena sulla scomparsa di, la bimba di cui si sono perse le tracce sul Monte Faito, nel Napoletano, il 10 agosto del 1996. Il giudice delle indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, ha deciso di rigettare la richiesta di archiviazione presentata della Procura in relazione a un'attività investigativa della direzione distrettuale antimafia sulla cosiddetta "pista turca" .Si tratta di un’indagine avviata nel 2009 a seguito dell’iniziativa privata di una signora di nome Vincenza Trentinella la quale riferì di avere avuto informazioni confidenziali sulla sorte della piccola da un prete che a sua volta le seppe in confessionale. "Non eravamo al corrente di questa indagine" ha dichiarato all’Ansa l'avvocato Luigi Ferrandino che ha avvertito subito la famiglia.”La speranza è sempre viva e ci ...

sarebbe stata rapita e vivrebbe " su un piccolo isolotto della Turchia con un uomo che crede di essere suo padre ". Un rivelazione che, tempo fa, era quasi passata in sordina ma che ...La scomparsa diè uno dei misteri che più ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Ventisei dolorosi e lunghi anni di ricerche, tra falsi allarmi e speranze disattese . Nonostante ... Angela Celentano vive in Turchia con un uomo che crede essere suo padre: indaga la Procura Le ultime notizie su Angela Celentano: perchè la pista turca non va chiusa e si deve continuare a indagare Angela Celentano è ancora viva e potrebbe essere in Turchia, vale ancora la pena seguire la p ...