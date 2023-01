Andrea Anastasi | “Contento della prova dei ragazzi”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Da domani si torna in palestra per un periodo molto intenso di lavoro. Le impressioni del tecnico bianconero all’indomani del successo contro Padova. Parla anche il libero Massimo Colaci che punta dritto al prossimo obiettivo: “Ci attendono adesso alcune settimane per lavorare e da sfruttare bene. Il grande obiettivo davanti a noi ora è la Coppa Italia a fine febbraio e tutto quello che faremo sarà in funzione di aumentare il nostro livello ed arrivare pronti a giocarci la Final Four” Giorno di riposo per la Sir Safety Susa Perugia.Archiviata anche la quarta giornata di ritorno di Superlega con la vittoria ottenuta ieri sera al PalaBarton contro Padova, si apre dopo parecchio tempo una settimana senza impegni infrasettimanali per i Block Devils che domattina si ritrovano a Pian di Massiano per dare il via ad un importante blocco di lavoro che culminerà con il big match di domenica a ...