(Di lunedì 16 gennaio 2023) – Il 10% delle emissioni di anidride carbonica deriverebbe dai fiumi e dai torrenti che scorrono sul territorio verso il mare. Lo afferma uno studio dell’Università di Padova pubblicato su Nature Communications, che sottolinea che non sempre, o almeno non tutta la CO2 prodotta sul nostro pianeta dipende dalle attività antropiche, ma una parte considerevole ha una sorgente inaspettata:. Lo studio, coordinato da Gianluca Botter, dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale e svolto nell’ambito del progetto europeo “DyNET: Dynamical River Networks”, spiega che un rilevante quantitativo di anidride carbonica, circa dodici miliardi di quintali di carbonio all’anno, corrispondente a oltre il 10% del totale, viene emesso indai fiumi, primi fra tutti i piccoli corsi d’acqua che solcano le regioni montane nel loro scorrere ...

RomaDailyNews

...e portare in salvo'altro giovane canoista, che si trovava in stato di ipotermia.il 14enne, che era rimasto con le gambe incastrate nella canoa ormai piegata dalla pressione dell', era ......al pubblico di aver fatto qualcosa per la difesa dell''...i pareri degli esperti sono stati soppressi e manipolati. ... Anche l'acqua contribuisce al rilascio in atmosfera di gas serra ...