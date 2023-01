Anche Fedez a Sanremo | ma su un altro palco L’ironia sulla Rai | «Cosa farò? Magari come al Concertone del 1 maggio…» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A2023 in qualche modo ci sarà. Mentre sua moglie Chiara Ferragni sarà però suldell’Ariston, il cantante si esibiràCosta Smeralda, che stazionerà nel porto della città ligure durante il Festival. Cosìlo scorso anno, quando lo show era stato condotto da Rovazzi e Orietta Berti,si esibirà nello spettacolo a bordo della nave previsto durante le cinque serate didal 7 all’11 febbraio. Con lui ci sarannoSalmo, Gué pequeno e il duo di produttori discografici Takagi & Ketra. Mafaràsulgalleggiante? Lui stesso non ha idea, almeno per il momento stando a quel che ha raccontato lui stesso nelle sue stories su ...