“Amici” | Ale Cattelan | i retroscena sulla puntata dedicata al Capodanno-Gate

(Di lunedì 16 gennaio 2023) News Tv.“. Ladi ieri pomeriggio del talent show “” di Maria De Filippi è stata molto delicata. Alcuni allievi, in merito a degli episodi avvenuti la notte di, hanno ricevuto dei provvedimenti. Uno di loro è stato addirittura eliminato. Ale, famoso conduttore televisivo, è stato ospite in studio e dopo laha raccontato alcuni. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Una semplice domanda”, Alessandrosbarca su Netflix: tutte le curiosità sul suo docu-show “”,racconta alcuniNelladi ieri di “” è stato ospite in studio Ale ...

ilgazzettino.it

... alla base di queste mie pagine: viaggi, visite a produttori e pub , assaggi e bevute con gli,... c'è il cartone per il babbo vecchio stile (con la mia predilezione per bitter, mild e oldio ......cordoglio degliSui social, tutto il dolore di chi conosceva Alessandro detto Bobò. Un collega scrive: 'Un grande dolore per tutti noi colleghi della navigazione e per la sua famiglia. Ciao... L'ultimo atto di generosità del gigante buono, Ale dona gli organi: domani l'addio in San Pio X Anche a Genova la campagna solidale Amici Fragili 2023 di Tutti Taxi per Amore, raccolta di beni a sostegno delle persone con difficoltà ...A sette mesi dalla tragedia di Busonengo nella quale ha perso la vita Alessandro Messina, la madre rileva un bar e lo dedica a lui ...