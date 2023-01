Amici 22 | Valeria Mancini rompe il silenzio sulla “noce moscata” | ecco cosa è successo a Capodanno

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 16 gennaio 2023), in arte Ghera, è intervenutaquestione “” di. Nel corso del programma sono stati presi dei provvedimenti da parte di Maria De Filippi e della produzione nei confronti dei ragazzi che avrebbero avuto una condotta discutibile nella notte di. Resta il mistero susia accaduto, ma una delle concorrenti, poi eliminata, coinvolta nella storia ha smentito tutto. La versione di Guera Il talent show di Canale Cinque ha preferito non svelare i dettagli di quel che è accaduto, ma alcuni ragazzi sono stati cacciati e altri mandati in sfida. Gueraquestione però ha chiarito: «In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la», ha scritto ...