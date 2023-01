Vanity Fair Italia

Alcuni di voi hanno gli screenshot della discussioneme e Sgarbi. Giudicate voi, io stacco e me ... Gli ho detto che è stato sleale e mi ha risposto che io sono un topo che con i suoimi ......la spiaggia sabbiosa, il mare e le escursioni nella suggestiva riserva naturale dello Zingaro. ... Matteo Messina Denaro poteva muoversi con temeraria sicurezza perché era circondato dae ... Amici 22: tra il «noce moscata gate» e la battuta infelice di Cricca La noce moscata, dalla scuola di Amici 22 (dove è scoppiato il caos per una festa di Capodanno in cui gli allievi la avrebbero usata come stupefacente) sbarca nella casa del Gf ...Una domenica mattina serena e luminosa, di passaggio a Firenze, vado a salutare amici storici e il loro bambino di dieci anni, molto divertente per l'uso spassoso delle parole. Passo prima ...