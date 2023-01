Amici 22 | ecco quali sono gli inediti più ascoltati

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Mentre su tutto il web spopola ancora il noce moscata gate accaduto ad22 a Capodanno, su Spotify i fans proseguono ad ascoltare glidei ragazzi, ma la cantante più ascoltata in assoluto è Angelina Mango, che distanzia parecchio il secondo in classifica.usciti da poco infatti i nuoviche spopolano già sulle varie piattaforme di ascolto e ad oggi si hanno già i primi risultati sul loro andamento.22, la classifica degliDa qualche giornousciti glie per la prima volta è compreso anche quello di Angelina Mango che si trova in pochissimo tempo in testa alla classifica con 173.037 ascolti, seguita da Wax con 125.505. Tra i due ciquasi 50.000 ascolti di differenza e questo è ...