Amici 22 | continua il caos per la noce moscata “sniffata” dai ragazzi Parlano Tommy Dali e Valeria Mancini | “Non è finita” “Mai sniffato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ieri pomeriggio, domenica 15 gennaio, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento pomeridiano condi Maria De Filippi. La conduttrice, visibilmente alterata, ha raccontato di essere venuta a conoscenza dei comportamenti tenuti da parte di 6 concorrenti decisamente non idonei al programma. Tutto sarebbe accaduto la serata dell’ultimo dell’anno ma, a detta di Maria, la produzione sarebbe venuta a conoscenza dei fatti incresciosi solamente nella giornata del 5 gennaio. Sui social nelle ultime ore si sono rafforzate due teorie. La prima, relativa all’uso improprio dicome allucinogeno. La seconda invece farebbe riferimento a tatuaggi realizzati quella sera senza strumenti idonei e mancanza di igiene e sicurezza. Sono pochi i dettagli rivelati dalla conduttrice, che però ha riconosciuto Wax come responsabile ...