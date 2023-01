Amici 22 | confronto tra gli allievi dopo il Capodanno gate Wax contro tutti?

Leggi su comingsoon

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel daytime didi oggi, lunedì 16 gennaio, glisoggetti al provvedimento delsono rientrati in casetta e si sono confrontati con i compagni, per un chiarimento. Ma, tra loro, Wax sembra deciso a non volersi più integrare. Ecco cos'è successo.