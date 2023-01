Amici 22 | c’entra davvero la noce moscata nei fatti di Capodanno? Valeria Mancini svela la verità

Leggi su isaechia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ieri è andato in onda l’attesissima puntata di. Dopo alcuni episodi avvenuti durante la notte di, sei allievi hanno dovuto affrontare un provvedimento disciplinare. Ad avere la peggioe Tommy Dali che hanno dovuto abbandonare il programma. Maria De Filippi non ha voluto rivelare cosa sia effettivamente successo quella notte. Diverse le supposizioni, tra cui una sulla, che sarebbe stata richiesta dai ragazzi per creare una miscela con effetti simili alla droga.é tornata sui social, smentendo questa teoria: Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tanto meno. Inoltre anche un’amica diha confermato quanto detto dalla ragazza: Ciao ragazzi, ...