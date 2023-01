Amici 22 | Alessandro Cattelan ospite della puntata post Capodanno-gate | cosa ha visto

Radio Deejay

LDA - 'Se poi domani' (voto: 3) Lanciato dall'ultima edizione di '' - Amadeus l'ha preferito ... Paola & Chiara - 'Furore' (voto: 5) Un all stear team di hitmaker (da Merk & Kremont ad...Sanremo 2023, i 28 Big in gara e le loro canzoni LE FOTO '22' le emozioni della sedicesima puntata IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 'C'è posta per te' con ...set CHE BACI! Carolina Marconi e... Cattelan racconta l’esperienza da giudice ad Amici: “Erano tutti arrabbiati per Capodanno”. Cos’è successo Amici 22: è tornato Cricca Nella puntata di domenica 15 gennaio di Amici 22 è successo di tutto e per la prima volta nella storia del ...Il factotum dell’attrice: «L’ho portata in clinica giovedì, avrei dato un rene per lei». La rabbia: «Assurdo che sia stato chiamato Rigau: il loro matrimonio era stato annullato». Gli anni felici: «Co ...