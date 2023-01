Amadeus da Fiorello a Viva Rai2 | La reunion dei Pooh per la prima serata di Sanremo

Adnkronos

Pooh ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, il 7 febbraio: ad annunciare la reunion dello storico gruppo è, in un video mostrato daa Viva Rai2!. Sul palco anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato gli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà ...L'annuncio dal presentatore è arrivato durante la puntata di questa mattina di Viva Rai2 con, nella prima puntata dopo la pausa per le feste natalizie.al Tg1: 'Chiara Francini e ... Sanremo 2023, Fiorello e Amadeus 'duettano' su indizi co-conduttrici Sanremo 2023, da Amadeus arriva un nuovo annuncio sugli ospiti: in una delle serate del Festival tornano i Pooh. L'annuncio dal presentatore è arrivato durante la puntata ...L'annuncio dei POOH a Sanremo, Jovanotti live in via Asiago, l'intervista del 'Belvo' a Matteo Renzi e un nuovo jingle della trasmissione scritto da Ultimo. Super puntata per il ritorno di Fiorello su ...