Amadeus bruciato da Vespa su Zelensky a Sanremo 2023 | «Mi ha detto ‘te lo faccio sapere’ ma non mi ha detto ‘te lo faccio sapere a Domenica In’»

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Tutti gli annunci riguardanti il Festival disono stati fatti direttamente da, eccetto uno, piuttosto significativo: la partecipazione del presidente ucraino Volodymyralla serata finale dell’11 febbraio. Ad annunciarlo è stato BrunoIn, con sorpresa dello stesso conduttore e direttore artistico del Festival. “Io mi ero sentito con Brunola settimana scorsa perché lui ha ricevuto una richiesta proprio daha amicizie importanti – per essere presente al Festival di. Io l’ho chiamato due giorni fa, lui era in viaggio, era in Polonia (per uno speciale di Porta a Porta, ndDM), e mi ha ...

DavideMaggio.it

Torna dopo una sosta di qualche anno il rogo del Vecchione a Bologna ,come sempre in ... Lo show di Capodanno 2023 'L'anno che verrà' in diretta da Perugia su RAI 1 è condotto da. Il ...Il Festival di Sanremo si avvicina e l'annuncio di, che sembrava averi tempi se non si fosse trattato di una gag architettata con Fiorello, arriverà nei prossimi giorni. E le ... Amadeus bruciato da Vespa su Zelensky a Sanremo 2023: «Mi ha detto ‘te lo faccio sapere’ ma non mi ha detto ‘t Sanremo 2023, ospite d'onore anche il presidente ucraino Zelensky: sarà in collegamento nel giorno della finale.