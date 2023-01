Alta formazione e lavoro | arrivano i Bootcamp Time Vision

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023)al centro deidi. Cinque webinar tematici in cinque giorni che avranno l’obiettivo di analizzare i principali trend legati all’alle competenze maggiormente richieste dalle aziende di tutta la penisola. Dell’come leva centrale per la costruzione della propria carriera parla L’incentivo del lunedì di questa settimana. Ecco i dettagli. I dettagli deiExtra Weekfuori dagli schemi sono in programma dal 23 al 27 gennaio 2023. Cinque giorni di dibattiti digitali della durata di 30 minuti ciascuno, in cui si raccoglieranno consigli utili e ...