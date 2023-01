Almenno San Bartolomeo | perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion | muore un uomo

(Di lunedì 16 gennaio 2023)San. Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì (15 gennaio) adSan: undi 89 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, è deceduto in un incidente stradale tra un’autovettura e uncisterna. Il sinistro si è verificato lungo la Strada della Regina, intorno alle 15. Secondo le prime informazioni l’anziano, per cause da accertare, ha perso ildella sua vettura finendo nella corsia contraria e scontrandosi frontalmente con un. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno che dopo aver estratto la vittima hanno messo in sicurezza i mezzi.

