Alloggi Acer Capodimonte pronti ma resta un nodo da sciogliere

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La consegna delle chiavi è prevista per maggio prossimo, come era stato già annunciato, maqualche difficoltà. Gli assegnatari didi edilizia pubblica sono maggiormente rassicurati, ma non mancano le preoccupazioni nel vedere soddisfatto il proprio diritto. Presidio questa mattina alla sede dell’(ex Iacp) al Rione Libertà degli aventi diritto ai 52di edilizia popolare realizzati nel quartiere. Le persone che attendono di poter accedere alle abitazioni stanno vivendo da tempo una condizione di incertezza che li hanno indotti alla manifestazione, ma al termine della giornata non sono ancora del tutto sicuri circa la prossima fine dell’attesa. Il presidio era stato promosso in contemporanea ad una riunione con sindacati e ...

piacenzasera.it

Era dicembre 2021 quando il neo presidente diRimini, Tiziano Arlotti, annunciava la ristrutturazione energetica e messa in sicurezza 686in tutta la Provincia di Rimini per un ...... dove attualmente insistono sette, vedrà realizzato il miglioramento sismico e l'... la presidente di, Lina Taddei e la direttrice del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi, ... Riqualificazione di 29 alloggi, Acer assegna lavori per un milione e ... Tredici alloggi riqualificati a Piacenza in via Capra 21/E e due fabbricati (composti da 16 alloggi) a Calendasco in via Matteotti 10/14 e 16/20 per un ...«Pretendiamo risposte certe dalle istituzioni». È il grido di protesta lanciato ieri mattina dalle 52 famiglie beneventane ancora in attesa di uno degli alloggi popolari ...